Senador Gladson Cameli destina R$1,5 milhão para Agricultura Familiar de municípios do Estado do Acre

A agricultura familiar produz cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). No estado do Acre a realidade do setor é bem precária. A agricultura familiar não é suficiente para abastecer o comércio. A maioria dos alimentos que chegam à mesa da população como frutas, verduras e laticínios vem de outros estados.

É justamente para fortalecer e incentivar esse setor, que carece de tantos recursos, que o senador Gladson Cameli destinou R$1,5 milhão (um milhão e meio de reais) para os municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. E teve a confirmação na manhã desta quarta-feira,22, pelo ministro da Integração, Helder Barbalho, que os pagamentos serão efetuados ainda este ano. Cada município irá receber R$500 mil para aquisição de equipamentos para melhorar o setor produtivo.

De acordo com Gladson esses equipamentos vão atender muitos pequenos produtores rurais que carecem de apoio do Estado quando o assunto é tecnologia de campo. “A aquisição de máquinas e equipamentos é importante para aumentar a lucratividade do agricultor familiar e também para aumentar e melhorar a oferta de produtos para os consumidores. Todos saem ganhando com isso”, ressaltou Cameli.

O superintende da Sudam, Paulo Roberto Correia, destaca a importância desses equipamentos para a produção dos municípios. “A Sudam é parceira do estado do Acre. Estamos trabalhando juntos para que a vida do povo acreano melhore. Hoje tivemos a confirmação que esses convênios serão pagos ainda este ano. Acredito que esses recursos vão auxiliar no setor produtivo dos municípios gerando emprego e renda para as famílias”, finalizou Correia.