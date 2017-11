Rio branquenses estão ansiosos por “Black Friday” de fim de ano, diz pesquisa

No mês dedicado à conscientização quanto às doenças que afetam os homens, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Saúde, mobiliza a área Técnica de Saúde do Homem e Unidades de Saúde para ações educativas, de prevenção e tratamento.

As atividades incluem consulta médica, consulta de enfermagem, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial (PA), farmácia, palestras sobre prevenção de câncer.

Na próxima sexta-feira, 24, no Centro de Saúde Rozângela Pimentel, no Calafate, e na Policlínica Barral Y Barral o atendimento se estenderá até a noite. Durante a ação, será disponibilizado serviço de ultrassom para quem tiver necessidade. O exame será feito na Barral Y Barral. “O objetivo é oportunizar o atendimento aos homens que trabalham durante o dia. Para isso programamos um acolhimento diferenciado para receber com alegria quem vier em busca dos serviços”, informou o coordenador da Área Técnica de Saúde do Homem, Francisco Holanda.

Campanha fortalece atendimento de rotina

No Centro de Saúde Delzimar Pinheiro da Silva, como em todas as demais unidades que integram a rede municipal, a campanha Novembro Azul fortalece o atendimento normalmente disponibilizado na rede municipal de saúde. Ao procurar a unidade para consulta de rotina, o usuário é informado sobre objetivo e ações da campanha e naturalmente direcionado ao atendimento preventivo. Durante a campanha a procura pelo atendimento aumenta consideravelmente. Mas o preconceito ainda é grande empecilho para que os homens façam os exames preventivos. O câncer de próstata é a maior causa de morte entre os homens. Apenas 2% do público masculino realiza o exame. “A campanha nos ajuda a quebrar esse preconceito e também lembrar que não precisa esperar um ano para nos procurar. Todos os dias estamos aqui prontos para atender quem precisar”, destacou o técnico de laboratório Carlos Vieira.

