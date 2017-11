Relator da sugestão sobre a descriminalização do cultivo de maconha para fins medicinais, Petecão rejeita proposta

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB) pediu e a câmara de vereadores do município aprovou um projeto que autoriza sua administração a realizar um leilão de máquinas e equipamentos adquiridos na passagem de Vagner Sales pelo executivo municipal. O projeto prevê a venda de maquinário com pequenos defeitos que seriam facilmente recuperados, além de veículos e tratores que tiveram peças retiradas, foram sucateados e estariam parados na garagem mantida pela prefeitura.

Parte dos equipamentos que vão a leilão foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares de membros da bancada federal do Acre disponibilizadas ao longo de oito anos da administração do ex-prefeito Vagner Sales, como é o caso da vibroacabadora de asfalto que de acordo com avaliação superficial, estaria com problemas nos retentores do cilindro. O lance inicial pelo equipamento que poderia ajudar a recuperar da buraqueira das ruas da cidade é de R$ 250 mil.

Segundo informações de matérias publicadas na administração anterior, o ex-prefeito Vagner Sales investiu 22 milhões de reais em máquinas e equipamentos. Agora, Ildelei Cordeiro estaria leiloando quase a metade do que foi adquirido por pouco mais de 1,5 milhão de reais, de acordo com o relatório preparado pela comissão de avaliação de bens moveis e imóveis, nomeada através do decreto 293/2017 de 31 de agosto de 2017 para avaliar os bens consideráveis inservíveis a administração municipal.

Segundo ainda informações de um servidor da prefeitura que pediu para não ser identificado, o prefeito teria a pretensão de terceirizar os serviços de manutenção viária, por esse motivo estaria colocando à venda os tratores, caminhões e a vibroacabadora, equipamento que poderiam ser recuperados com pequenas manutenções. Procurado pela reportagem, o ex-prefeito Vagner Sales não quis comentar a questão do leilão das maquinas compradas em sua administração.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, após uma reunião com o procurador Jonatha Donadoni, a lista de bens que serão leiloados foi revista e caiu pela metade. Seguindo orientação de Donadoni, parte dos equipamentos foram retirados no memorial de avaliação. Uma nova lista foi elaborada e será repassada à câmara de vereadores para que o leilão tenha segurança jurídica e disponibilize apenas equipamentos com mais de anos de uso da administração municipal.

Abaixo, confira o relatório da comissão avaliadora e as fotos do maquinário que será leiloado:

LAUDO DE AVALIAÇÃO

RELAÇÃO DE MAQUINÁRIO