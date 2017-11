No Acre, sessenta motos recuperadas pela polícia aguardam retirada de pátio

Ao todo são 60 motocicletas completas e cinco motocicletas sem chassi, apenas com o motor, recuperadas durante operações do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Esses veículos estão recolhidos aguardando o resgate dos proprietários no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

“São recuperados em média entre dois e três veículos por dia e 90% são motocicletas encontradas por meio de operações e denúncias”, destaca o delegado de Polícia Civil, Sérgio Lopes, em entrevista à Agência de Notícias do Acre.

Nos casos de roubo ou furto, quando o boletim de ocorrência é registrado, a delegacia responsável entra em contato para a devolução do bem. Porém, alguns veículos encontrados não têm registro de denúncias de roubo ou furto. Nesse caso, eles são encaminhados para o pátio do Detran.

Para fazer o resgate, o proprietário ou procurador, deve ir portando documento de identificação com foto, juntamente com o boletim de ocorrência ao Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Jardim Manoel Julião de 7h30h às 16h.

Confira a lista de veículos recuperados que estão sob a custódia da autarquia: https://www.ac.getran.com.br/siteac/images.pdf