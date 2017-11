Inscrições para novos alunos do CAP encerram nesta quarta-feira (22); vagas para Ensino Fundamental e Médio

As inscrições para o processo seletivo de ingresso de novos estudantes no Ensino Fundamental e ainda a formação de cadastro de reserva encerram às 23h59 desta quarta-feria, 22 de novembro de 2017.

As vagas são para o ingresso a partir do 1º ano do Ensino Fundamental e as duas primeiras séries do Ensino Médio. A inscrição do sorteio público para o ano letivo de 2018 será feita exclusivamente pela Internet, nos links: www.ufac.br ou http://sistemas.ufac.br/selecaocap.

Os candidatos as vagas devem ter a idade minima de 6 anos de idade completos até 31/03/2018. A data do sorteio será divulgado dia 04 de dezembro, mas o resultado oficial será conhecido dia 06/12/2017.

Segundo o quadro de vagas são ofertadas para a lista de espera um total de 50 vagas para os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental. Do 6º ao 9º ano serão ofertadas 140 vagas. No 1º e 2º do Ensino Médio serão ofertadas outras 45 vagas (1º ano) e 35 (2º Ano).

O Sorteio Público para lista de espera de vagas remanescentes será realizado no dia 04/12/2017, na quadra do Colégio de Aplicação, de acordo com a ordem abaixo: Às 14:00h: Da turma do 1º ano ao 6° Ano (Ensino Fundamental I e – Às 16:00h: Da turma do 7° ao 9° Ano (Ensino Fundamental II) e Ensino Médio.