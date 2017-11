Deputado Raimundinho convoca Procon para barrar reajuste de 28% da tarifa de água proposto pelo Depasa

O senador Jorge Viana (PT-AC) conseguiu a liberação de R$ 664 mil em emendas do Orçamento da União para quatro municípios do estado do Acre. O dinheiro será destinado, nos próximos dias, para os municípios de Jordão, Mâncio Lima, Feijó e Marechal Thaumaturgo. “Em tempos de crise, recursos para aquisição de máquinas e equipamentos, construção de núcleos de produção de cana-de-açúcar e manutenção dos postos de saúde são importantes. Tenho trabalhado no Senado para atender a todos os municípios do Acre, sem distinção de partido”, comentou o parlamentar.

“É minha obrigação trabalhar para a liberação de recursos. O dinheiro é para melhorar a vida do povo do Acre e chega numa boa hora, porque a crise econômica vem dificultando a gestão dos prefeitos”. O município de Jordão vai receber R$ 150 mil para a aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao apoio dos produtores rurais.

A prefeitura de Mâncio Lima receberá R$ 250 mil para construção de um núcleo de produção de derivados de cana-de-açúcar. Segundo o prefeito Isaac Lima, o núcleo vai atender às dezenas de famílias produtoras do município que hoje fabricam açúcar mascavo e outros produtos de forma artesanal.

“Esse engenho será comunitário, construído numa área dentro da zona rural e todas as famílias cadastradas poderão utilizar”, explica o prefeito. “Será um espaço adequado para atender aos requisitos de higiene cobrados pela vigilância, para garantir a comercialização no mercado consumidor. É um recurso muito importante”.

Já a cidade de Feijó receberá R$ 250 mil para a manutenção da unidade do posto de saúde. A prefeitura de Marechal Thaumaturgo recebe parcela final de R$ 14 mil de uma emenda de R$ 200 mil de autoria de Jorge Viana também voltada para cobrir despesas com o serviço de saúde municipal.