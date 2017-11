Delegado investiga possível homicídio na morte de adolescente que caiu no Rio Acre no último domingo (19)

Após realização de exame cadavérico que mostrou uma fratura no pescoço, os investigadores da Divisão de Homicídios da Polícia Civil já cogitam a hipótese de homicídio e não de suicídio da jovem Naythamy de Oliveira Sphiel, de 16 anos.

A jovem teria, supostamente, se jogado ainda com vida nas águas do Rio Acre na manhã do domingo (19). O corpo foi encontrado por populares no final da tarde desta segunda-feira (20).

O caso está sendo investigado pelo delegado Rêmulo Diniz, da Polícia Civil, que pediu outros exames aos peritos do Instituto Médico Legal (IML), os quais devem identificar se no pulmão e estômago da jovem havia água. Tal evidência irá indicar se ela morreu por afogamento ou fratura no pescoço.

Rêmulo Diniz explicou que somente com os novos exames será possível saber se a quebra do pescoço da adolescente ocorreu antes ou depois do impacto nas águas do Rio Acre.

“Nos vamos investigar todas as hipóteses. E com essas novas evidências nos queremos saber se a lesão ocorreu antes ou depois da queda com a ação da água ou por algum objeto que possa ter colidido. Os exames estão sendo feitos pelo Instituto que nos próximos dias deve dizer se há ingestão ou aspiração de água no estômago e pulmões, o que pode indicar a causa da morte”, explicou.