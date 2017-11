Aneel concede reajuste médio de 2,57% para consumidores residenciais e industriais ganham redução de 3,69%

O Festival Internacional Pachamama – Cinema de Fronteira 2017 é sucesso absoluto de público e participação, evento que afirmou o Acre no circuito cultural latino-americano. O festival começou sábado passado, 18 de novembro, e termina neste sábado, 25, no Cine Teatro Recreio e em diversos espaços de Rio Branco. O destaque deste ano é a consolidação do projeto Cinema nos Bairros no âmbito do Festival Pachamama. “Já realizamos três sessões e nesta quarta-feira, 22, a programação acontece no bairro São Francisco”, informou Sérgio de Carvalho, presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

O projeto Cinema nos Bairros é uma iniciativa da gestão do prefeito Marcus Alexandre. Foi idealizado pela FGB para levar entretenimento aos moradores de todas as regionais da capital. O projeto cumpre o Plano de Governo e o compromisso firmado com as comunidades.

A realização do Cinema nos Bairros é marcada pela dinâmica. Para transformar os espaços ao ar livre em salas de cinema, é preparada uma estrutura com telão com projeção e som digitais, cerca de 200 cadeiras acomoda as famílias de expectadores. Os coordenadores das regionais fazem uma pré-mobilização e, no dia da exibição, a equipe da FGB chega cedo às localidades e faz novo chamamento. Muita gente participa.

Esta é a oitava edição do Festival Internacional Pachamama, cuja realização é possibilitada pela parceria entre o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco. A programação completa e outras informações sobre os filmes e eventos podem ser acessadas na página oficial www.cinemadefronteira.com.br.

Este ano, a programação traz 68 filmes. Serão 13 mostras temáticas divididas em Competitivas de Longa e Curta Metragem, Competitiva Comunitária Stefan Kaspar, a Tri-Fronteira, a Mirada Latina, a Amazônia, a Índio, a Identidades, Pacha Caboquinho, a Miração, Cinema nos Bairros, Retrospectiva Rodrigo Aragão e Sessão Especial.

O Festival Pachamama nasceu em 2010 e tem como objetivo promover a integração cultural e artística entre os países de fronteira.

Rio Branco Amiga e Pachamama em parceira para arrecadar alimentos que serão doados a famílias carentes do município.

O Festival Pachamama é também uma mobilização de solidariedade e firmou parceria com a Ação Rio Branco Amiga para arrecadação de alimentos que serão utilizados nas cestas básicas a serem repassadas aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da capital. Os CRAS distribuem para as famílias mantidas pelo CAD Único e vinculadas aos programas de assistência social do município.

“É uma iniciativa que contamos com a participação solidária de todos que forem prestigiar os eventos do Festival Pachamama. Os participantes podem contribuir com 1 quilo de alimento não perecível ao ingressar nos eventos”, explicou Gicélia Viana, primeira-dama do município e coordenadora da Ação Rio Branco Amiga. “Já fizemos uma coleta e as pessoas participaram voluntariamente, pois o ingresso não está condicionado à entrega do alimento. Conseguimos arrecadar 70 quilos de alimentos e agora está oficializada a parceria com a Rio Branco Amiga”, completou Sérgio de Carvalho, presidente da FGB.

