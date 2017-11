Acre: Criança cai do sofá, bate com a cabeça e morre; polícia abre investigação

Com apenas um ano de idade, Isake Rodrigues Cavalcante, que vivia com os pais em Senador Guiomard, deu entrada no setor de emergência do Hospital Ary Rodrigues, e chamou a atenção dos funcionários e usuários que estavam no local.

Segundo a família, a criança teria caído do sofá e batido com a cabeça no chão, ficando ferida. Após a queda, o bebê ficou de desacordado, e os pais resolveram levá-lo ao hospital onde, minutos depois, restou aos médicos de plantão atestar a morte.

No prontuário médico a que teve acesso o ac24horas, o médico que atendeu Isake diz que ele já chegou à unidade sem sinais vitais, ou seja, sem o coração estar funcionando. Apesar da tentativa, não se conseguiu reanimar o bebê.

Diante do caso, a Polícia Civil foi acionada e abriu inquérito para apurar como de fato ocorreu a morte da criança e se a queda foi ou não acidental. O caso será investigado e o bebê foi trazido para o Instituto Médico Legal, em Rio Branco, onde será entregue à família.