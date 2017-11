Membro do Bonde dos 13 é executado no bairro Belo Jardim, em Rio Branco

Um jovem identificado como Natanael Silva Morais, de 24 anos, foi assassinado a tiros no início da noite desta segunda-feira (20), no Ramal da Judia, região do bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco.

O jovem, segundo populares, seria integrante da facção criminosa, “Bonde dos 13”, e foi encontrado morto com um tiro na região das costelas. Ninguém no local quis falar sobre o crime. Dias atrás, Natanael já havia sofrido uma tentativa de homicídio, inclusive, ele estava com a marca do tiro que pegou de raspão na região do pescoço.

Os militares fizeram o isolamento da área e em seguida chegou a perícia para os procedimentos de coleta de informações. Em seguida o corpo foi levado pata o Instituto Médico Legal (IML).

O caso soma aos outros homicídios ainda sem resolução que será investigado pela Polícia Civil.