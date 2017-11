A eleição do próximo ano será para o governador Tião Viana a mais importante das quais participou. Não vai querer entrar para a história de que foi no seu governo que a oposição quebrou o ciclo de hegemonia de 20 anos do PT, no comando do Estado. Você pode não concordar com o seu governo, ter críticas sobre alguns setores, mas não aposte nunca numa eleição fácil para a oposição, imaginando, que, o Tião é algum tapado em política. Primeiro porque é do ramo, vem de eleições para senador, governador e conhece o caminho das pedras. Não tirou carteira de motorista ontem, sabe como conduzir e usar a poderosa máquina que tem em suas mãos. Uma máquina azeitada que só tem ganhado eleições. A eleição do próximo ano será uma eleição dura, sem favorito exacerbado, não apostem, pois, que o PT está morto. Está desgastado, estropiado, mas está de pé. É completamente fora da realidade alguns dirigentes da oposição alardeando que é uma eleição ganha. Não é! Mesmo a oposição tendo o candidato mais forte ao governo das últimas duas décadas. Para o Tião Viana, a eleição do seu sucessor será a mãe de todas as batalhas. Lembrando que está no poder. E isso num Estado pobre como o Acre sempre pesou e sempre vai pesar numa eleição.

CHEIRO DE SEGUNDO TURNO

O máximo que se pode dizer agora sobre a campanha de 2018 é pouco, nem começou. Seria fazer ilação. Mas com candidatos como o senador Gladson Cameli (PP), Marcus Alexandre (PT), Coronel PM Ulysses (PATRIOTAS), e somados os votos que deverão vir dos candidatos do REDE e do Lira Xapuri (PRTB), é um quadro indicativo de disputa no segundo turno. É o panorama.

QUANTA MAIS CABRA……

O dirigente do PT, Cesário Braga, negou que a deputada Leila Galvão (PT) será a única candidata do partido na ALEAC, na região do Alto Acre, como foi publicado, e mandou a postagem: “O médico de Epitaciolândia Dr. Antonio aceitou convite do PT para ser candidato a deputado estadual pelo partido. Estamos construindo mais algumas candidaturas na região. A direção do PT tem compromisso com a eleição da Leila, mas em uma região tão importante não pode se dar ao luxo de ter apenas uma candidatura. Temos que ganhar uma eleição de Governo e duas de Senado. E você conhece o ditado: quanto mais cabra, mais cabrito”. Fica feito o contraponto e devidamente registrado.

CONVERTIDO AO ISLAMISMO

O presidente do PHS, Manoel Roque, esteve ontem, durante três horas, se confessando com o governador Tião Viana. Quem esperava a extrema-unção, viu o dirigente do PHS, sair com um riso de uma orelha à outra. A única dedução para a cena: mais um convertido ao islamismo.

NAS BRENHAS DO MURU

O senador Sérgio Petecão (PSD) estará no fim de semana nas brenhas do rio Muru, em Tarauacá, aonde vai com o Pastor Pedro Abreu, inaugurar uma igreja da Assembléia de Deus. Para se ter uma idéia da distância da brenha, serão 12 horas de voadeira de motor aberto.

UMA MULHER NO SENADO

Ao final da próxima eleição o Acre poderá ter uma mulher no Senado. É que se o senador Gladson Cameli (PP) ganhar para governador, quem assumirá será a primeira suplente Mailza Gomes (PP), não tem impedimento jurídico. É mulher do ex-prefeito James Gomes.

TANTO FAZ, COMO TANTO FEZ

O deputado federal Major Rocha (PSDB) defende que a prioridade será formar uma chapa para a Câmara Federal pela coligação PSDB-PR-PSD-PMN, mas que se isso não for possível não teme disputar num chapão com o PMDB. “Eu me preparei politicamente para todo embate”, avisa.

MELHOR ARRISCAR

A questão é que a maioria dos candidatos da coligação PSDB-PSD-PR-PMN prefere arriscar nesta aliança do que se juntar ao PMDB, para ser escada dos deputados federais Flaviano Melo (PMDB) e Jéssica Sales (PMDB). No que não estão errados. Seriam escadas mesmo!

UM NOVO DESAFIO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, vai trabalhar para eleger o tio Rudilei Estrela a deputado federal. Em tese a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) não contará mais com o apoio da máquina da prefeitura na campanha, mas só com o prestígio do pai Vagner Sales, que está fora do poder. É um novo desafio político. E não venham querer minimizar este fato.

PESA MUITO

Num município com grande índice de desemprego, como é o caso de Cruzeiro do Sul, perder o apoio da máquina da prefeitura numa campanha, como foi usada na eleição passada para eleger a Jéssica Sales (PMDB) deputada federal, não é de se menosprezar. Pesa e pesa muito.

NÃO PODE RECLAMAR DE NADA

O ex-prefeito Vagner Sales não poderá se queixar de nada do prefeito Ilderlei Cordeiro. Foi avisado durante o processo de escolha do candidato à sua sucessão que existiam outros nomes mais maleáveis. Mas como é turrão, o Vagner terá que engolir em seco sem protesto.

A PRÁTICA E A TEORIA

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) lança hoje, na ALEAC, um livro que mostra como ganhar uma eleição sem comprar votos. Romântico! Pelo menos na última eleição para prefeito da Capital a sua fórmula mágica falhou: foi ela a candidata da oposição que sofreu até hoje a mais fragorosa derrota na disputa da prefeitura de Rio Branco: 43 mil votos de diferença para o PT.

A REALIDADE É OUTRA

Se a sua fórmula fosse aplicável teria vencido o Marcus Alexandre só no discurso político e seria hoje a prefeita da Capital. Teoria é teoria, a prática é outra, a Eliane sabe disso. O ético, o legal, é o político se eleger sem gastar um tostão; só no discurso, mas isso fica no mundo irreal.

A CAUSA É NOBRE

Mas a causa final é nobre: a venda do livro terá o valor arrecadado revertido para uma instituição que trata da recuperação de dependentes químicos.

ABANDONADO EM COMBATE

O deputado federal César Messias (PSB) não segue a máxima militar de que não se abandona um companheiro de combate ferido. Ou não teria demitido o seu principal articulador e coordenador político, Jackson Marinheiro, por conta dos processos de desvios na EMURB.

EXATAMENTE ISSO

Concordo com o colega Nelson Liano, no comentário em sua coluna política. Com a entrada da candidatura do Coronel PM Ulysses (PATRIOTAS) não há como nenhum dos candidatos a governador não comparecer aos debates nas emissoras de televisão. Não ir seria um desastre.

SERÃO ESSENCIAIS

Os debates serão essenciais para o eleitor saber o que pensa o seu candidato, conhecer sua desenvoltura, seus projetos, sem a maquiagem de marqueteiros no programa eleitoral.

PRATA EM FESTA

Os moradores do Ramal do Prata, em Epitaciolândia, fizeram uma festa para comemorar a recuperação da via pelo prefeito Tião Flores. O ramal estava abandonado, o que impedia o escoamento da produção e até dos alunos frequentarem a escola, porque era só atoleiro.

TESTE DAS URNAS

A professora Rosana Nascimento (PPS) sempre se deu bem nas eleições para a presidência do SINTEAC. Agora será candidata a deputada federal, uma disputa completamente em padrões diferentes. Nas outras eleições estava apoiando o PT, agora virou adversária ferrenha.

CORDÃO DO SENADO ENGROSSANDO

São oito os candidatos ao Senado. Ney Amorim (PT), Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (PMDB), Joana Darc (candidatura avulsa), Sanderson Moura, Minoru Kimpara (REDE) e Fernando Lage (DEM). É um fato novo na política acreana tantas candidaturas a senador. Isso é bom para a democracia, bom para a política e para o eleitor, que terá mais opções. O eleitor é que escolherá em quem vai votar. Se a lista aumentar, tudo normal. E ponto final. Ninguém é dono dos votos.

TODOS NO CHAPÃO

A COLIGAÇÃO PPS-SOLIDARIEDADE-PTB-PSC fez as contas e viu que não daria para eleger um deputado federal e terá que aderir ao chapão do PMDB. No grupo só há quatro nome a Federal: Rosana Nascimento (PPS), Vânia Pinheiro (PTB), Vanda Milani (SOLIDARIEDADE) e Jamil Asfury (PSC). O candidato ao Senado, Márcio Bittar (PMDB), é um defensor do chapão.

VOTOS QUE MIGRAM

A surpresa fica por conta da candidatura do ex-deputado Jamil Asfury (PSC) para a Câmara Federal. Nas duas últimas eleições para deputado estadual estava no palanque do PT. São votos que migram para a oposição. Na última disputa ficou como primeiro suplente.

DEIXA BEM CLARO

Nas suas falas o Tião Bocalom (DEM) tem deixado bem claro que o seu adversário é o PT e que no primeiro turno vai mesmo com a candidatura a governador do Coronel PM Ulysses. Não sei baseado em que, mas bate há convicção no seu grupo que Ulysses vai para o segundo turno.

DATA-CONTROL

O sério instituto DATA-CONTROL vai iniciar esta semana uma pesquisa para o Governo e Senado, começando por Rio Branco, e que vai atingir municípios que somados, correspondam a 86% do eleitorado acreano. Deverá ser a grande última pesquisa antes do ano eleitoral.

TEM QUE SER ESMIUÇADO

A terceirização das gestões do HUERB e do PS tem que ser esmiuçada, em debates com os segmentos organizados do sistema de saúde pública, com a classe política, enfim, deixar claro como é este projeto, qual melhorias vai trazer, seus custos, se haverá demissões, não pode ser assim implantado por cima da pausada. Nem os deputados da base do governo em sua maioria conhecem o sistema que o governo pretende implantar. Por isso começa a gerar muita polêmica. Mesmo a matéria não tendo que passar para o Legislativo, tem que ser discutida pelos políticos, até porque estamos entrando no ano eleitoral. E será tema da campanha.