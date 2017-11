Karatê do Acre pode perder a chance de participar da final do 1º Pré-Olímpico do País em Araguaína – TO

Karatekas de todo o Brasil se reunirão nos dias 7 a 9 de dezembro, para a final do 1º Pré-Olímpico do País, que acontecerá em Araguaína – TO. Será um evento realizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e contará com a participação de mais de 300 atletas.

O Pré-Olímpico é um marco na história do Karatê, e o Acre terá a oportunidade de fazer parte dessa história sendo representado pelo Jullyano Chaves e David Dias, ambos os alunos do projeto Karatê um Caminho para a Educação da Universidade Federal do Acre (UFAC), formados pelo Sensei de 1º Dan e aluno do curso de Educação

Física, Gleidson Dias.

A caminhada até Araguaína não está confirmada, os atletas podem perder essa oportunidade. “Queremos muito conseguir enviar pelo menos um dos atletas para a competição, porém estamos com dificuldades financeiras e sem patrocínio até o momento.”, disse Gleidson.

“Nosso objetivo, sem dúvida, é representar o Acre da melhor maneira e se possível medalhar nessa competição nacional que seleciona os atletas mais bem colocados pra seleção brasileira.” comentou Jullyano.

O presidente da Federação de Karatê Acreana (FEKAC), Joy Braga Cavalcante diz também “É uma oportunidade única o Acre participar do 1º Pré-Olímpico do País, estamos felizes e apreensivos ao mesmo tempo. Mas também, convidamos a

comunidade acreana e todos os atletas de karatê do Estado e que não fazem parte ainda da FEKAC vir e conhecer o trabalho que está sendo realizado e que como a arte marcial é importante para a formação do caráter do cidadão Acreano.”

Os interessados em apoiar os karatekas, podem entrar em contato com Joy Braga 9 9998-9199, David Dias 9 9957-5755 ou Jullyano 9 9604-8634.

Do Campeonato

Os selecionados farão parte da Seleção Brasileira Olímpica, que disputará o Ranking Olímpico Nacional 2018 para definir o representante brasileiro no Campeonato Mundial Sênior. Além da classificação para a Seleção Brasileira, o campeão Pré-Olímpico estará automaticamente classificado para o Pan-Americano 2018.