Em debate na Câmara, vereador sugere que Gladson “saia da rota de conforto de Las Vegas” para conhecer o Acre

O pré-candidato ao governo do Acre, prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), deixou a capital durante o extenso feriado da semana passada para fazer campanha pelo interior do Estado e isso incomodou demais a oposição. Esse foi o tema que direcionou o debate na Câmara de Vereadores na sessão desta terça-feira, 21. Os oposicionistas Roberto Duarte (PMDB) e N. Lima (sem partido) disseram que o prefeito “abandonou a cidade cheia de buracos para fazer campanha”.

N. Lima recordou que o prefeito assinou um decálogo de compromissos com a OAB confirmando que “não sairia do mandato pra ser candidato, mas hoje é candidato. Assinou documento na OAB e hoje faz campanha aberta e abandonou na cidade. As pessoas estão colocando placas porque nós estamos sem prefeito. Faça sua campanha, agora deixe a nossa cidade trafegável pelo menos”, disse.

A base de Viana respondeu os oposicionistas de forma irônica. Escalado para falar em nome dos governistas, Railson Correia (PODEMOS), disse que o prefeito de Rio Branco não faz campanha em horário de expediente e que o petista tem todo direito de cumprir suas agendas políticas durante os finais de semana e feriados.

“Todo mundo tem direito de ser candidato. Tenho certeza que o prefeito não tá fazendo política no horário de expediente dele na capital. Os finais de semana é dele, é da família dele, ele toma café onde quiser, anda onde quiser. O prefeito Marcus Alexandre está no seu papel de como líder e prefeito de Rio Branco ser pré-candidato a governador”. No final de seu discurso, Railson alfinetou o pré-candidato da oposição ao governo, senador Gladson Cameli (PP): “Cabe ao candidato da oposição fazer o mesmo e sair dos Estados Unidos, da sua rota de conforto de Las Vegas pra conhecer nossos ramais, conhecer nossos bairros pra que num debate não passe vergonha. Quer ser candidato vá conhecer o Acre, debater com os segmentos”, ironizou.

O vereador fez referência as viagens que o senador do PP faz em missão representando o Senado. Gladson Cameli esteve nos dias 17 e 18 deste mês em missão pelo Senado da República participando da 4ª Conferência Mundial da União Interparlamentar de Jovens Parlamentares, em Ottawa, Canadá.