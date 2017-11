Após reclamação, Marcus Viana volta atrás e prefeitura não vai alterar trânsito no São Francisco

O ex-diretor presidente da Emurb, Jackson Marinheiro, preso durante a Operação Midas, denunciado por comandar um esquema milionário de desvio de dinheiro dentro órgão municipal, foi exonerado do cargo de secretário parlamentar do gabinete do deputado federal César Messias (PSB), cargo para o qual havia sido nomeado em março deste ano mesmo após estar envolvido em um escândalo público.

A exoneração ocorreu em setembro, mês em que foi desencadeada a 2ª fase da Operação Midas, quando 18 pessoas, entre elas Jackson Marinheiro, foram presas acusadas de usar a estrutura da Emurb em um esquema de corrupção.

Marinheiro recebia um salário de pouco mais de R$ 10 mil no gabinete do deputado. Era nomeado como secretário parlamentar, SP22 , do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, segundo informações do Diário Oficial.

Procurado pela reportagem na manhã desta segunda-feira, 20, via telefone, o deputado federal César Messias, com ar de irritação, não quis responder sobre a exoneração de Marinheiro e pediu para que a reportagem procurasse sobre o assunto no Portal da Câmara dos Deputados.