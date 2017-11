UFAM e UAB ofertam 100 vagas para especialização em Gestão Pública e Gestão em Saúde em Cruzeiro do Sul

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 100 vagas nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Serão 50 vagas para cada curso. A especialização será ofertada na modalidade de Educação à Distância (EaD), no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Cruzeiro do Sul.

A página de inscrição e o edital podem ser acessados no endereço http://www.ufam.edu.br/ do site da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

As inscrições podem ser efetuadas de 28 de novembro a 13 de dezembro, até às 17 horas (horário de Manaus). O valor da inscrição é de R$ 100,00. A seleção será realizada por meio de prova escrita, que ocorrerá no dia 21 de janeiro de 2018.

O curso é resultado da parceria entre a Universidade de Brasília (UnB), o governo do Acre e o governo federal. Para mais informações, o polo local disponibiliza o telefone (68) 3322-7986.

Editais disponíveis nos seguintes link:

Gestão Pública Municipal

http://nuvem.ufam.edu.br/public.php?service=files&t=e7147f0ffa7a02e632aa98cfd9ea65f1

Gestão em Saúde

http://nuvem.ufam.edu.br/public.php?service=files&t=9e1bc0984dff5fefced5dce74802df64