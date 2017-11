Servidor do Poder Judiciário do Acre foi vítima de latrocínio, conclui polícia civil

O servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), Francisco das Chagas Farias de Abreu, de 49 anos, encontrado morto no Ramal da Zezé, foi vítima de latrocínio, segundo concluiu a Delegacia de Homicídios, durante investigação. O caso ocorreu durante o feriadão, e repercutiu na imprensa e redes sociais.

As investigações, que ocorrem sob a coordenação do delegado Rêmolu Diniz, estão correndo, mas o nome dos suspeitos ainda não foi divulgado pela polícia. Foram usadas imagens próximas do local do crime para identificar como a morte ocorreu. O servidor fez algumas compras minutos antes de morrer.

“Estava uma calmaria, tinha tido poucos homicídio. Esse é o padrão de investigação da DHPP: usamos imagens para tentar identificar tanto a dinâmica do crime como os autores. Estamos verificando a movimentação bancária e de cartão de crédito. Identificamos que ele fez compras minutos antes do óbito. Estamos fazendo a investigação nessa linha de raciocínio”, explica.

Como contou o ac24horas, Francisco das Chagas foi morto com cinco tiros e teve, além do carro, objetos pessoais levamos pelos criminosos.