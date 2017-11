Nova sede do Iteracre onde funcionava unidade Barral Y Barral é inaugurada por Sebastião Viana nesta segunda

A Prefeitura já tem programada nova série de ações no bairro Taquari. As prioridades foram definidas neste sábado, 18, durante visita do prefeito Marcus Alexandre ao local. Acompanhado pelo secretário de Serviços Urbanos Kellyton Carvalho e pelo presidente da Associação de Moradores do Bairro, Emilson Barros, o prefeito chegou ao bairro às 6h da manhã e percorreu as ruas para verificar a condições e programar as melhorias. A caminhada começou pela Rua Padre José e seguiu até o Espaço da Comunidade, na Rua do Passeio.

“Com o início do período invernoso redobramos atenção para garantir melhor condição nos bairros da nossa cidade. Aqui o trabalho vai começar com reforço da limpeza pública e melhorias no sistema de drenagem e iluminação”, explicou Marcus Alexandre.

Morador antigo, seu Raimundo Nonato falou da satisfação com a atenção do poder público para com o Taquari. “A gente solicitou, e conforme o combinado, o prefeito veio conferir nossas necessidades”.



Esporte e arte na comunidade

Durante a visita ao Taquari, Marcus Alexandre conferiu as instalações e acompanhou projetos sociais desenvolvidos no Espaço da Comunidade, reformado e entregue aos moradores durante a primeira gestão do prefeito, o local receberá novos reparos. O objetivo é melhorar a estrutura para garantir a continuidade dos projetos que oportunizam a realização de atividades artísticas e prática de esportes como Taekwondo.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro, Emilson Barros, o resultado da visita da equipe da Prefeitura ao Taquari superou aexpectativa. “Inicialmente, a ideia era percorrer as ruas para identificar demandas e definir prioridades, a vinda até o Espaço da Comunidade foi um boa surpresa. Para nós um dos momentos mais felizes de tantos que já tivemos com o prefeito no nosso bairro”, destacou o líder comunitário.