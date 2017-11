Corpo de jovem que pulou da ponte metálica no rio Acre é encontrado pelos Bombeiros

Enquanto os Bombeiros faziam buscas para encontrar o corpo da jovem de 16 anos, Naythami de Oliveira, desaparecida nas águas do Rio Acre desde as 11h00 de domingo (19), na manhã nesta segunda-feira (20), populares encontraram o corpo de um homem boiando nas águas do Rio Acre. Os Bombeiros fizeram o resgate e entregaram o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

O cadáver do sexo masculino e de aproximadamente 40 anos foi encontrado na região do Poço da Cobra, dependências do bairro Panorama, em Rio Branco. Ele estava em avançado estado de decomposição e devido a situação, não foi possível detectar qualquer vestígio do que possa ter ocasionado a morte.

Como estava sem qualquer identificação, a equipe do Corpo de Bombeiros entregou a vítima ao Instituto Médico Legal (IML) no porto da base. A vitima foi levada para passar por exames que identifiquem a causa da morte e sua identidade.