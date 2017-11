Arrecadação para o Brechó de Natal do Acre Solidário segue até o fim do mês

As Ruas Joaquim Macedo e Luiz Gonzaga terão sentido de circulação alterado a partir da próxima terça-feira, 21, quando passarão a funcionar com mão única.

De acordo com o diretor de Trânsito da RBTRANS, engenheiro Marcos Lourenço, “o objetivo é dar maior fluidez ao trânsito na área de entorno do Posto de Saúde do São Francisco e eliminar atrasos na linha dos ônibus que circulam na região”.

Além da alteração de sentido nas vias estruturantes, a intervenção inclui sinalização vertical, horizontal e alteração dos semáforos.

A mudança no trânsito das Ruas Joaquim Macedo e Luiz Gonzaga estava prevista no Programa de Adequação e Revitalização da Malha Viária – REVI, executado pela Prefeitura em parceria com o DETRAN que prevê 20 intervenções em vias estruturantes da capital em 2017.

Por meio do REVI já foram feitas alterações no trânsito das Ruas Pe. Cícero e Botafogo, no bairro Conquista; Manoel Cesário, no Aviário; na Rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo; Ruas Rei Jesus e Margarida, no Nova Esperança; Ruas Alegria e São Januário no Bosque; Rua W11, no Tucumã; além da readequação da rotatória da Av. Ceará, que dá acesso à Uninorte; na Rua Dom Bosco com Milton Matos, Bosque, (próximo a Igreja Santa Inês), e a implantação de uma mini rotatória na Travessa Hosana, no bairro João Eduardo.

