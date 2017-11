Abram alas para as mulheres

A FPA não ficará sem mulheres nas chapas majoritárias. Estão confirmadas as escolhas da Nazaré Araújo (PT), como primeira suplente na chapa do senador Jorge Viana (PT), e a Márcia Regina (PSB), na primeira suplência do candidato ao Senado, deputado Ney Amorim (PT). Ambas se equivalem em competência e no trabalho prestado ao projeto de governos do PT. E no momento em que se fala em valorização da mulher, nada mais acertado o PT ter feito as escolhas, que não há nem como serem contestadas. A política não pode prescindir de nomes limpos, qualificados, principalmente, num momento em que quase todas as lideranças nacionais dos partidos tradicionais chafurdam na lama da Lava-Jato, outras na cadeia e outro tanto a caminho do xilindró. Então, abram alas que as mulheres sérias pedem passagem.

CAMINHO EQUIVOCADO

Pode-se não concordar com o que pensa o ex-prefeito Tião Bocalom (DEM). Mas não se pode negar a sua importância na oposição. É, pois, um caminho equivocado quando setores dessa oposição partem para lhe fazer ataques pessoais, esquecendo que a eleição é de dois turnos.

CARA DA OPOSIÇÃO

Tião Bocalom, por duas vezes, foi candidato ao Governo e PMRB, liso, com a cara e coragem, quando ninguém quis assumir a missão, e pelo menos por isso, teria de merecer respeito na oposição. Este tipo de comportamento crítico não acrescenta nada à campanha da oposição.

NÃO É O QUE VAI DECIDIR

Outro equívoco é imaginar que a posição do DEM de ter candidatura própria ao governo pode ser fator decisivo para que o candidato ao governo Gladson Cameli (PP) venha ganhar ou perder. O que decide a eleição para o Governo é a empatia entre o candidato e o eleitor. E só!

BOM E MAU EXEMPLO

A política é arte de somar. E são nos atos que se somam. Você não vê nos grupos formados por petistas e aliados um ataque, ofensa; por mais leve que seja ela, entre os defensores das várias candidaturas da FPA. Já do lado da oposição o que se vê é uma autofagia, uma carnificina. É como os soldados do mesmo batalhão, trocando tiros entre si. Como ganhar a assim a guerra?

PACOTE FECHADO

O ex-deputado Gilberto Diniz, que no mandato foi um feroz crítico do governador Tião Viana, me ligou para dizer que sua mulher, professora Sirla Diniz, será candidata a deputada estadual no palanque do candidato Marcus Alexandre (PT). “Sentamos, conversamos, acertamos o apoio e que meus contatos não passarão por intermediação do PT, será direto com ele”, afirmou.

CAMPANHA DESCOLADA

Gilberto Diniz disse que o que viu como positivo foi o candidato Marcus Alexandre fazer uma campanha desconectada da imagem do PT e tratar de parcerias sem passar pelos dirigentes do partido, em Sena Madureira. “Até porque essa turma não tem votos aqui”, disparou Diniz.

LIVRES JÁ TEM CAMINHO

O LIVRES, partido que tem como uma das principais cabeças o vereador Emerson Jarude, definiu que somará na coligação com o DEM e PATRIOTAS, tendo como candidato a governador o Coronel PM Ulysses (PATRIOTAS). Deixa de ser uma aventura para ser um grupo.

APENAS OFICIALIZAR

A coligação LIVRES-DEM-PATRIOTAS falta apenas vir ser oficializada, mas o martelo foi batido.

MACHADADA NA FLORESTA

Duro, ferino, bem centrado, assim foi o texto do empresário Jarbas Soster, atacando o programa de desenvolvimento sustentável dos governos petistas, desmoronando com dados a “Florestania”, política que acusa de ter transformado o Acre, numa “Hipoteca Ambiental”. E que o resultado de tudo foi o maior fracasso econômico que um ente federado já registrou.

Petição de miséria

O texto, que precisa ser lido na sua íntegra, o espaço da coluna é limitado, situa o Acre como um Estado em “petição de miséria”, que persegue e maltrata quem trabalha. Chama a atenção, por o Jarbas ser um empresário independente, e que conhece o setor na entranha.

PERGUNTA POLÍTICA

A coluna tem informação que o empresário Jarbas Soster estará assumindo a presidência do PHS, por cessão unilateral do atual presidente Manoel Roque. O PHS é hoje um aliado do governo estadual, alvo das críticas. Com Jarbas na presidência, o PHS continuará na FPA? Com este discurso crítico e arrasador contra o eixo central do projeto petista, do futuro presidente?

TERÁ QUE DEFINIR

O futuro presidente do PHS, Jarbas Soster, terá que definir: ou amansa o discurso contra o PT ou vai para a oposição. É a Lei da Física que, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não pode permanecer num ambiente que critica e condena. Aguardemos em que isso vai terminar.

ROMPIMENTO DECLARADO

Jarbas, cujas empresas têm negócios com a PMRB e Governo terá que definir de que lado vai ficar na campanha. Até porque o seu artigo foi um rompimento unilateral e declarado com o PT e sua política. Não terá como chutar o governo e continuar fazendo parceria com a PMRB.

O NOSSO PILATOS

O atual presidente Manoel Roque confirmou à coluna que Jarbas Soster estará mesmo assumindo a presidência do PHS. Perguntado se o PHS continuaria na FPA, disse que a decisão será do novo presidente e que “o futuro a Deus pertence”. Como Pilatos, lavou as mãos.

DEU NA ISTO É

“Pesquisa realizada na internet pelo blog Radar, mostra um resultado surpreendente, bastante diferente do apurado pelo IBOPE. Jair Bolsonaro aparece à frente com 52,2% dos votos, João Dória ocupa o segundo lugar com 11, 68%. Lula tem 6,84% e Alckmin, 3,6 5%”. Deu na Isto É.

SURFA NO MOMENTO

Fernando Collor se elegeu presidente com o único discurso de “caça aos Marajás”. Acabou deposto por atos de corrupção. E Jair Bolsonaro navega em temas populares, principalmente, o endurecimento contra os bandidos e no apoio às forças policiais. Está surfando nessa onda nacional de insegurança. Portanto, não o tratem com desdém, caminha para o segundo turno. Quando as principais lideranças dos partidos tradicionais apodrecem, abre-se uma estrada para o aparecimento da figura de “Salvador da Pátria”, como o Bolsonaro. É a grande verdade!

FAKE NEWS

O TRE-AC e o MPE comecem desde já se preparar para a prática do Fake News na internet que, é um campo fértil para se criar perfis falsos para atacar candidatos ou vir a se passar por eles.

PODER DAS REDES SOCIAIS

As redes sociais e os sites foram apontados em pesquisa do IBOPE, como os mais eficientes veículos de formação de opinião do eleitor. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Os candidatos na eleição do próximo ano atentem para este poder que terá a internet.

BOA DOSE DE RAZÃO

O senador Gladson Cameli (PP) não está errado em deixar para o próximo ano o início da campanha. Dezembro será um mês de festas e entrada de ano. E tudo começa para valer de janeiro em diante. Entrar agora numa campanha seria como fazer ramal em pleno inverno.

PISAR NA LAMA

Boa gente, educado, mas o candidato do PSD, Marivaldo Melo, tem o estilo almofadinha. O senador Petecão (PSD), seu tutor político, trate de lhe ensinar que terá que pisar na lama para se eleger deputado federal. Basta adotar o estilo popular do Petecão, que é o caminho certo.

ESTÁ NO PODER

O prefeito Marcus Alexandre (PT) pode antecipar a campanha por estar no poder, seu partido ter estrutura, tem o Governo. Ele está numa campanha feroz. Nestes feriados, junto com o candidato ao Senado, Ney Amorim (PT), fez conversas políticas em Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Vila Campinas e Sena Madureira. Priorizou atacar o interior.

APRESENTAÇÃO NO PMDB

O médico Carlos Beirute terá uma reunião entre hoje ou amanhã com toda a executiva regional do PMDB, quando será apresentado como candidato a deputado federal. É a volta do filho pródigo, Beirute já foi vereador de Rio Branco pelo PMDB. O retorno deu-se pela mão do ex-deputado Márcio Bittar, atual candidato a senador. Pelo seu prestígio, Beirute vai somar.

NEM UM CENTAVO

Não houve rompimento político entre o ex-prefeito Vagner Sales e o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, como andou sendo noticiado. Mas, se me perguntarem se apartarão a farinha mais na frente, direi não ter nenhuma dúvida a respeito. É questão de tempo! Anotem para conferir.

CANDIDATA ÚNICA

A deputada Leila Galvão (PT) bateu o pé – com toda a razão – e será candidata única a deputada estadual pelo PT, na região de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Não será surpresa se sair daquela região, com muito mais votos do que obteve na sua eleição.

OS CAMINHOS DO PCDOB

Continua o mistério se o deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) disputará a próxima eleição. A tentativa do PCdoB de lhe colocar como vice do Marcus Alexandre (PT) fracassou. Para Federal a prioridade comunista é eleger Perpétua Almeida (PCdoB) Federal, e na chapa de estadual tem o ex-deputado Edvaldo Magalhães, o deputado Jenilson Lopes e o vereador Eduardo Farias. Esta eleição de 2018 será o divisor de águas dos comunistas para voltarem a ser protagonistas na FPA. Perderam esta condição para o PSB, hoje o chamado “queridinho” do PT. O PCdoB terá que pelo menos eleger dois deputados estaduais e um deputado federal. É bola ou burica. Na política águas passadas não movem moinho, o que vale é o peso atual de um partido, quantos deputados tem, porque partido sem parlamentar é como boi sem chocalho, não puxa manada. E o experiente dirigente comunista Edvaldo Magalhães sabe disso.