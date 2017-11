Promoção relâmpago: passagens aéreas de ida e volta do Acre para o Rio de Janeiro por R$ 953,25 com taxas incluídas

Se depender do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) Cruzeiro do Sul não ficará conhecida apenas pela boa farinha que produz. Seguindo a mesma linha de preocupação do governo do Acre com as questões ambientais, o gestor acaba de enviar Tárcito de Oliveira Batista, Controlador Interno do Município, para prospectar negócios na China. Ele quer investir na geração de energia renovável e realiza vistas a fábricas chinesas para possível compra de lâmpadas de LED, placas de energia solar e uma usina de plasma que gera energia a partir do lixo.

A decisão para investir em um incinerador de lixo teria acontecido após uma reunião entre os secretários de Ildelei Cordeiro e a Promotoria do Meio Ambiente para acabar com o lixão de Cruzeiro do Sul. Tárcito de Oliveira usou uma reportagem da Rede Globo sobre o incinerador de lixo para justificar a viajem à China, destacando a possibilidade de o município passar de consumidor a fornecedor da Eletrobras Distribuição Acre. A queima do lixo geraria energia que num futuro próximo poderia ser vendida para a concessionária estatal.

O secretário de Ilderlei Cordeiro vem documentando, detalhadamente, toda sua viagem em fotos e vídeos que estão sendo postados em sua página no facebook. O périplo de Tárcito de Oliveira começou no dia oito de novembro, com uma escala em Toronto, no Canadá, “só eu e Deus, rumo a Pequim – China, com escala em Toronto, buscar investimentos e oportunidades para Cruzeiro do Sul”. O gestor voltou a fazer comentários que ficaria com saudade do gelado Canadá, informando a chegada ao aeroporto de Pequim: “Cansado, mas chegando bem”.

A reportagem de ac24horas entrou em contato com o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares (PMDB) para verificar se a prefeitura teria apresentado projetos aos vereadores que justificassem a viagem de um de seus secretários para prospectar negócios entre o município e fábricas chinesas. Tavares foi enfático: “Até o momento nada chegou na Câmara de Vereadores. Sobre essa viagem, quem autoriza é o próprio executivo, nós só autorizamos as viagens internacionais do prefeito”, informa o vereador.

Numa rápida pesquisa na internet, a reportagem constatou que o município de Boa Esperança, em Minas Gerais, não precisou recorrer aos chineses para a primeira usina do país que gera energia elétrica a partir do lixo. Detalhe, segundo reportagem do portal da Globo, a energia será gerada por meio de um processo que vai utilizar a gaseificação a leito fluidizado, uma tecnologia 100% nacional, que emite menos poluentes que outros processos já existentes, como é o caso das usinas instaladas na China, que serviram de inspiração para Ilderlei Cordeiro.

No Brasil também há vários de lâmpadas de LED e placas de energia solar, o que pode gerar um questionamento sobre os gastos da prefeitura com uma viagem internacional para verificar preços de produtos do outro lado do mundo. Segundo informações obtidas pela reportagem, Tárcito de Oliveira recebeu mais de R$ 11,3 mil referente a 18 diárias. Sem incluir os valores de passagens, hospedagem, deslocamento e alimentação do secretário que foi incumbido da missão de “buscar investimentos e oportunidades para Cruzeiro do Sul”, visitando várias cidades chinesas.

Procurado pela reportagem, o prefeito Ilderlei Cordeiro não atendeu nem retornou as varias ligações que foram realizadas para seu celular de número (68) 99953-57**. Por telefone, a assessoria de comunicação da prefeitura não soube informar detalhes da viagem de um dos assessores próximos ao gestor municipal para o outro lado do mundo. O espaço está garantido para o prefeito peemedebista, caso ele queira apresentar sua versão e os valores que a prefeitura de Cruzeiro do Sul está desembolsando com a viagem à China.

Este slideshow necessita de JavaScript.