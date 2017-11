Confira a Inauguração Da Esmalteria 1920

Adriano Cavalcante: Os empresários Adriano Cavalcante, Fabiola Helena e Laura Cibele inauguraram nesta sexta-feira (17/11) em Rio Branco a #Esmalteria1920.

Na pegada retrô e com muito requinte, o espaço foi projetado pelo Visual Merchandising Douglas Araújo que pensou nos mínimos detalhes para atender o público com conforto e qualidade.

O nome “1920” foi em alusão a década em que foi inventado o esmalte e as mulheres começaram a utilizá-lo.

Rua Piauí 325 – Centro (Em frente ao Restaurante Esquina Verde)

Contato: ‭(068) 99922-8984