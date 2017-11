Terceirizados da Secretaria de Saúde do Acre estão sem salários desde outubro

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam, após denúncia anônima, no começo da tarde desta quinta-feira, 16, José Rostenio Correia de Sales, de 26 anos, com um fuzil calibre 762, em uma residência localizada na Travessa Canoa, no bairro Santa Maria.

José seria integrante da facção Comando Vermelho. A priori, a denúncia anônima informava que integrantes do CV estariam em uma espécie de reunião em posse de armas de fogo no endereço citado. Quando chegaram ao local, porém, policiais do BOPE encontraram apenas José, e na casa em que ele estava um fuzil pendurado na parede, com um cartucho deflagrado.

Diante do flagrante de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, agora considerado crime hediondo, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para a continuidade dos procedimentos de prisão.