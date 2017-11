Delegacia da Receita Federal realiza leilão eletrônico; entre os produtos disponíveis estão veículos e celulares

A alta umidade do ar deixa o tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru, segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Em algumas áreas, podem ocorrer temporais, com chuvas fortes ou prolongadas, raios e ventanias moderadas. Um centro de baixa pressão atmosférica no norte da Argentina provoca ventos intensos, com fortes rajadas, da direção noroeste, no Acre, sul do Amazonas, Rondônia, oeste e sudoeste de Mato Grosso, sudeste do Peru e, principalmente, nas planícies da Bolívia.

“No Acre, tempo instável, mas ventilado, com muitas nuvens. Ocorrem chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia. Alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes e volumosas, raios e ventanias moderadas em qualquer município. A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 60 e 80%, no leste e no sul do estado, e, entre 65 e 85%, nas demais áreas”, detalha o pesquisador.