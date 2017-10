Justiça obriga Estado a promover melhorias em Hospital de Plácido de Castro

Um jogo eletrizante e com muita emoção até o último minuto. Assim foi o confronto entre Universitário e Tangará valendo o título do 5º Copão Comunitário de Rio Branco, realizado no sábado (14), na Arena da Floresta. Melhor para o Tangará, que reagiu de forma extraordinária e sagrou-se campeão da competição. A disputa foi decidida nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com um jogador a menos e perdendo por 2 a 1, o time do Tangará ainda teve a marcação de um pênalti contra a sua meta no fim do segundo tempo. Foi aí que começou a brilhar a estrela do goleiro Richarler Aguiar, que defendeu a cobrança do atacante Ailton, do Universitário, e viu o Tangará empatar o jogo em seguida em 2 a 2 e levar a disputa para os pênaltis. “Por um momento eu achei que estava tudo acabado, mas no final a história nos consagrou e nós fomos premiados com o título”, completou o goleiro comemorando a vitória por 4 a 2 nas penalidades máximas. Com a conquista, o Tangará teve a oportunidade de apagar a derrota sofrida em 2014 na decisão do 2º Copão Comunitário, quando acabou como vice no campeonato.

O prefeito Marcus Alexandre falou sobre a grandiosidade da competição que teve 1243 gols marcados em 302 partidas. “Hoje tivemos uma final a altura do que foi todo o campeonato. Em nome dos finalistas eu quero agradecer a todos os 166 times que participaram dessa que foi a maior edição do Copão Comunitário”, disse o prefeito ao lembrar que em suas cinco edições o Copão já registrou mais de 5000 gols marcados e mais de 20 mil atletas participantes, além de um público estimado em mais de 220 mil expectadores.

Promovido desde 2013, o Copão Comunitário é uma realização da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), com a parceria do Governo do Estado, União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e Grupo Star Honda.

Ao parabenizar os campeões, o empresário Osvaldo Dias falou da alegria de colaborar com a Prefeitura de Rio Branco na realização do Copão Comunitário. “Muito gratificante pra nós do Grupo Star Honda poder participar de uma festa como essa, nos unindo cada vez mais e oferecendo à população o que temos de melhor que é o nosso coração, o nosso sentimento”. Já o presidente da ACISA, Celestino Oliveira, falou da importância de incentivar o esporte como meio de inclusão. “O esporte é muito mais que saúde e lazer. E apoiar iniciativas como essa do Copão é o mínimo que a ACISA pode fazer para contribuir com a nossa cidade, com inclusão e interação das pessoas das comunidades”, finalizou.

3º lugar

Antes da partida final, Oscar Passos e Cidade Nova entraram em capo pela disputa de terceiro e quarto lugares. Em um jogo muito equilibrado, o time da região do São Francisco venceu o do Segundo Distrito e conquistou a terceira colocação. Final de partida Oscar Passos 1 a 0 Cidade Nova.

Amistoso

Além da definição dos quatro primeiros colocados da competição, a programação da final do Copão foi aberta com a realização de um jogo amistoso envolvendo dois times compostos por colaboradores e apoiadores do Copão, como empresários ligados à ACISA e lideranças comunitárias da UMAMRB, com a participação do ex-jogador tetracampeão mundial Zinho, que jogou no Flamengo e na Seleção Brasileira.

Diversas vezes campeão, o atleta falou da satisfação de participar da festa de encerramento do Copão. “Emocionante. Sempre fui muito bem recebido no Acre. E dessa vez ainda teve toda essa emoção de acompanhar uma final tão maravilhosa de uma competição envolvendo tantos atletas. A cidade toda está de parabéns. Os números são impressionantes”, afirmou Zinho.

Torcedor campeão foi de moto 0km para casa

Apoiadores desde a primeira edição do Copão Comunitário, a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e o Grupo Star Honda mais uma vez contribuem para a valorização do evento como um todo. Com o apoio dos parceiros ACISA e Grupo Star, o Copão distribuiu prêmios entre os participantes. Além de agraciar as equipes vencedoras, a premiação incluiu o sorteio de uma moto zero km, ofertada pelo Grupo Star, entre os torcedores presentes na final do Copão.

O ganhador da moto foi Juscelino Correia, que mora em Acrelândia. Ele conta que estava em Rio Branco visitando a mãe e resolveu assistir a final do Copão e conhecer o ex-jogador Zinho. “Eu vim passar o fim de semana com a minha mãe e aproveitei pra vir ao estádio assistir o jogo. Nunca imaginei que eu fosse ganhar uma moto”, contou ele, surpreso com a conquista do prêmio.

Sucesso

Após cinco edições, o Copão Comunitário já se consolidou no calendário esportivo de Rio Branco. Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, o envolvimento da comunidade mostra o sucesso do campeonato. “Mais um ano de missão cumprida. E, comprovadamente, aqui nessa final a gente confirma a tradição que já é o Copão Comunitário. O nível dos atletas e das equipes só engrandece a competição, que esse ano foi a maior de todos os tempos”, disse o gestor.

Final atraiu grande público

Além da torcida, que compareceu em peso para empurrar os times, também participaram da cerimônia de encerramento do Copão 2017 diversas lideranças comunitárias como o presidente da UMAMRB, Gilson Albuquerque, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, a deputada Doutora Juliana, os vereadores Rodrigo Forneck, Antônio Morais e Raimundo Neném, além do presidente da Câmara Municipal Manuel Marcos, a secretária de esportes do Estado, Shirley Santos, e diversos secretários municipais.

5° COPÃO COMUNITÁRIO

Campeão: Tangará

Vice-campeão: Universitário

3º lugar: Oscar Passos

4º lugar: Cidade Nova

