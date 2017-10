Projeto Criança Feliz: 6 anos levando alegria às comunidades carentes de Rio Branco e Senador Guiomard

No Dia das Crianças, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, inaugurou a creche Olindina Bezerra, no Loteamento Jenipapo, no bairro Parque dos Sabiás, região do Apolônio Sales.

A creche tem 220 crianças com idade entre 2 e 3 anos e em pré-escola com idade de 4 e 5 anos matriculadas.

Já é a 12ª creche entregue pela gestão do petista nesse padrão. São mais 5 mil vagas geradas.

“Hoje é um dia de alegria. Primeiro porque estamos comemorando o Dia das Crianças e reafirmando o compromisso com as crianças da nossa cidade. O dia hoje é de agradecer as crianças e cuidar delas cada vez mais pra garantir o futuro da nossa cidade”, reafirmou o prefeito.

A creche atende famílias dos residenciais Abunã, Macuã e Santa Cruz, além de outras localidades vizinhas ao Apolônio Sales.

A inauguração contou com uma programação especial do Dia das Crianças: pula-pula, escorregador e atividades com brinquedos pedagógicos.