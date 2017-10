Peruano de 53 anos é preso com 95 cápsulas contendo cocaína, na BR-317

Na emissão das passagens aéreas nacionais e internacionais você garante descontos de R$ 50 a R$ 60 usando código promocional. A promoção vale para os voos da Gol e LATAM operados no Acre. Até para quem pretende viajar na férias de janeiro de 2018 é possível garantir passagens aéreas com desconto. Nos voos sem escalas da Gol de Cruzeiro do Sul para Manaus encontramos passagens de ida e volta por R$ 702,22, com taxas incluídas.

A pesquisa de Cruzeiro do Sul para Manaus foi feita para embarque no dia 17 de janeiro e retorno no dia 24 do mesmo mês, mas para outras datas e outros destinos você garante o desconto. A Gol oferece voos sem escalas de Cruzeiro do Sul para Manaus e Rio Branco. Na imagem que estamos mostrando nesta matéria o valor está sem o desconto de R$ 50.

O desconto faz parte de uma promoção lançada pela MaxMilhas, empresa especializada na emissão de passagens aéreas com descontos que podem chegar a 80%. Usando o código MELHORMES você garante desconto de R$ 60. Esse código só vale para a primeira compra na MaxMilhas. O código APROVEITEOUTUBRO garante R$ 50 de desconto para qualquer compra. Ele poderá ser usado apenas uma vez.

Você pode garantir o código para emtir passagens para embarque em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul. Os dois códigos podem ser usados até 31 de outubro deste ano para viagem até março do ano que vem, mas a dica é garantir logo as suas passagens. Isso porque o número de assentos promocionais é reduzido.