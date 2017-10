Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 6 milhões neste sábado; saiba mais

Policiais militares do Quinto Batalhão (5° BPM) apreenderam na tarde de sexta-feira, 13 de outubro, oito pacotes com aproximadamente oitenta gramas de pasta a base de cocaína. A ação policial ocorreu no bairro Defesa Civil.

De acordo com a guarnição, profissionais da Eletrobras solicitaram a segurança da PM ao realizar um trabalho na rua Vasco. O militares atenderam à equipe e, durante a ação, avistaram um veículo com dois ocupantes e solicitaram a parada para uma posterior abordagem policial.

Realizada a abordagem, revista pessoal e a posterior busca no interior do carro, foi encontrado em baixo do banco do motorista oito pacotes de substância entorpecente, aparentando ser cocaína.

Os militares conduziram os envolvidos à delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.