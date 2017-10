Apostador de Colatina (ES), acerta dezenas no concurso 1.977 da mega-sena e leva prêmio acumulado sozinho

​A Associação de Moradores bairro Belo Jardim I em parceira da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e apoio do gabinete do deputado estadual Ney Amorim, realizou um evento festivo em comemoração ao dia das crianças. Uma verdadeira festa da comunidade marcou a manhã de centenas de crianças, na escola de educação Infantil Anita dos Santos Jangles, localizada no Belo Jardim.

​A Secretaria Municipal de Saúde, através da equipe da Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) Cláudia Vitorino e parceria com o curso de técnico de enfermagem do SENAC levou a crianças e comunidade atendimento de saúde. “Hoje realizamos 250 atendimentos de pediatria e mais de 150 atendimentos clínicos”, contou o enfermeiro Marcelo Alves, coordenador da ação de saúde.

​Além do atendimento de saúde, as crianças receberam lanche e brinquedos e ainda saíram da festa com corte de cabelo novo. “Tivemos nessa manhã de sábado um momento muito especial para às acrianças. Trouxemos atendimento de saúde e apesar dos desafios que ainda temos na comunidade é com união, parceria e muito trabalho que vamos vencê-los”, comentou o prefeito Marcus Alexandre.

​Antônio Carlos Rodrigues, presidente do Belo Jardim, mais conhecido como “Rodrigo”, fez questão de relatar a parceira da prefeitura com a comunidade. “Temos um prefeito que abre às portas da prefeitura para a gente e que caminha com a comunidade. Neste sábado tantas crianças receberam atendimento médico”.

Homenagem

​Os moradores do Belo Jardim preparam uma homenagem ao Raimundo Luiz da Silva, conhecido como “Castanheira”. A família presente recebeu diploma pelo reconhecimento do trabalho e apoio de Castanheira à comunidade. “Meu pai amava muito a comunidade, as crianças, sempre realizava uma festinha no Dia da Crianças. Eu e minha família, a gente recebe com carinho essa homenagem”, contou Raiane Silva, neta criada como filha por Castanheira.