No Conjunto Waldemar Marciel, “Pico” sofre tentativa de homicídio após sair de bar

Um adolescente de apenas 13 anos foi assassinado com três tiros na frente da própria mãe, após uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (13), na Rua Diamante, do Bairro Bahia, região do Bairro Baixada em Rio Branco. Alisson Nogueira de Souza é o nome da vítima.

Alisson estava numa bicicleta e o assaltante teria se aproximado pedindo seu celular. Porém, o adolescente se recusou a entregar o aparelho e o suspeito em posse de uma arma de fogo, efetuou os três disparos.

A perícia esteve no local e após a coleta de informações, removeu o corpo do adolescente a base do Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como roubo seguido de morte, já que a vítima teve o celular subtraído.