Moro dá 48 horas para defesa de Lula entregar recibos originais de aluguel

Foi prorrogado pelo Peru o prazo de habilitação de estabelecimentos brasileiros interessados em exportar carne e miúdos de bovinos e de aves. O período de prorrogação vai até 31 de janeiro de 2018. A informação foi dada na manhã de hoje (13) pelo superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) no Acre, Luziel Carvalho. A Auditoria Fiscal Federal Agropecuária, através da Divisão de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, confirmou a prorrogação do prazo que favorece os frigoríficos do estado do Acre.

Para entender o caso:

O prazo para habilitação foi aberto no dia 24 de março de 2017, mas nenhum estabelecimento acreano conseguiu se credenciar junto ao mercado peruano. A habilitação de novos estabelecimentos continuava suspensa pelo DIPOA.

Segundo Luziel Carvalho, a partir da vinda do ministro da agricultura, Blairo Maggi, no Acre, em março deste ano – a convite do senador Gladson Cameli (PP-AC) – foi firmado o compromisso de o governo federal interceder junto as autoridades peruanas, para a habilitação de novas plantas.

Na manhã de hoje, a Auditoria Fiscal Federal Agropecuária, do Ministério da Agricultura, oficializou o pedido de prorrogação de habilitação de novos estabelecimentos. A informação foi recebida com euforia pelos representantes de frigoríficos credenciados pelo MAPA em Rio Branco, os empresários, Alcides Ferreira, da JBS e Murilo Leite, da Frisacre.

“Há mais de seis meses que estávamos pleiteando essa habilitação, com essa intercessão pelo ministro Blairo Maggi, agora é entrar com novo pedido e aguardar a missão para começar a comercializar. Estamos vencendo definitivamente as burocracias” disse Murilo Leite.

Segundo Alcides Ferreira, da JBS, existe um grande interesse pela exportação de subprodutos para o mercado peruano. “Pela logística que estado tem, de estar situado estrategicamente próximo desse mercado, a procura pelos produtos é grande. Com certeza, esse acordo bilateral vai ajudar a economia do estado” acrescentou Ferreira.

Missão Peruana no Acre – O superintendente Luziel Carvalho trabalha junto ao Ministério da Agricultura para que, a missão peruana que virá inspecionar a Indústria Dom Porquito, seja ampliada para conhecer as plantas de carne bovina indicadas pelo MAPA.

“Esse passa a ser o nosso principal objetivo agora. Já acionamos o senador Gladson Cameli em Brasília, para atuar junto ao ministro Blairo Maggi para que essa missão prevista para acontecer até 30 de novembro, voltada para inspeção da carne suína, seja ampliada e atenda os dois mercados, fechando esse ciclo fundamental para a nossa economia”, disse Luziel.

Carne Suína – O Acre terá a partir do dia 30 de novembro a autorização para exportar carne suína para o Peru. A decisão após anos de negociação foi firmada entre o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Blairo Maggi e o ministro da Agricultura do Peru, Miguel Barandiarán.

Outra missão, Venezuelana, deve acontecer até o final de outubro. Esse intercâmbio vem sendo feito através do MAPA e a ABIEC. Uma lista de 160 SIF foi oferecida às autoridades venezuelanas. Segundo o ministério, todas as plantas serão inspecionadas.

No Acre, para o fechamento de acordos de exportação de carne suína, as indústrias Dom Porquito e Santo Afonso fazem parte da lista de estabelecimentos que serão visitados pelas autoridades peruanas e venezuelanas.