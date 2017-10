Incêndio por pouco não consome famosa boate Lennon em Cobija, na Bolívia; veja

A boate Lennon, a mais antiga e conhecida casa noturna da cidade de Cobija, em Pando/Bolívia, vizinha de Epitaciolândia e Brasiléia, no Brasil, por pouco não foi consumida por um incêndio na tarde desta sexta-feira, 13, que destruiu uma casa localizada atrás do clube, que também pertence ao empresário dono da boate. O trabalho voluntário de vizinhos e de combatentes evitou que as chamas se espalhassem.

A casa consumida pelo incêndio servia como uma espécie de depósito da boate.

No momento do incêndio, Loren, o dono da casa noturna, ajudava a tirar algumas caixas de som de dentro do clube quando uma delas caiu sobre ele. Lenon foi encaminhado ao hospital de Cobija e passa bem.

Um laudo deve esclarecer a razão do incêndio. A fumaça e o fogo chamaram a atenção da população.

A boate é bastante frequentada por brasileiros.

