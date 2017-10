Dia Estadual do Auditor entra pro calendário do Acre; data comemorativa será todo dia 21 de setembro

Acontece no próximo sábado (14), na Arena da Floresta, a finalíssima do 5º Copão Comunitário de Rio Branco. A festa está programada para iniciar às 14 horas, com a realização de uma partida amistosa entre os colaboradores e apoiadores do Copão e a participação do ex-jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo, campeão do mundo em 94, Zinho. Em seguida, às 15h, tem a disputa do 3º lugar entre as equipes dos bairros Oscar Passos e Cidade Nova. Fechando a programação, às 17 horas, entram em campo os times do Tangará e Universitário para a definição do grande campeão de 2017.

Promovido desde 2013, o Copão Comunitário é uma realização da Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), com a parceria do Governo do Estado, União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e Grupo Star Honda.

O 5º Copão Comunitário é a edição com maior número de equipes e jogadores participantes desse que já se tornou o maior campeonato de futebol amador da história do Acre. Este ano, participaram do torneio 4150 atletas, jogando por 166 times de 124 bairros da capital. As mais de 300 partidas disputadas foram realizadas em 12 sedes espalhadas pelas 10 regionais de Rio Branco, onde foram marcados 1238 gols – com média de 4,13 gols por partida. O artilheiro do torneio é o jogador Paulo Orestes – do Jorge Lavocat, com 18 gols.

Além de revelar grandes jogadores, o Copão Comunitário promove integração e confraternização entre as comunidades. Em suas cinco edições o Copão já registrou mais de 5000 gols marcados e mais de 20 mil atletas participantes, além de um público estimado em mais de 220 mil expectadores.

Expectativa

Os dois times chegam à final com boas perspectivas de garantirem o título e mudarem a história recente de dissabores. Para a equipe do Tangará, é a oportunidade de apagar a derrota sofrida em 2014 na decisão do 2º Copão Comunitário, quando acabaram ficando com o vice-campeonato. Já o Universitário, após perder a final do Campeonato Municipal de Futsal 2017, tem sua segunda oportunidade de titulo no ano.

Quanto ao público, a expectativa da equipe de organizadores da SEMEL é de que mais de 5 mil pessoas estejam na torcida durante essa final.

Amistoso com participação do tetracampeão Zinho

Além da definição dos quatro primeiros colocados da competição, a programação da final do Copão também terá um jogo amistoso envolvendo dois times compostos por colaboradores e apoiadores do Copão, como empresários ligados à Acisa e lideranças comunitárias da UMAMRB, com a participação do ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, o tetracampeão mundial Zinho (EUA/1994).

Parceiros premiam a torcida

Apoiadores desde a primeira edição do Copão Comunitário, a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) e o Grupo Star Honda mais uma vez contribuem para a valorização do evento como um todo. É com o apoio dos parceiros ACISA e Grupo Star que o Copão distribuirá prêmios entre os participantes. Além de agraciar as equipes vencedoras, a premiação inclui o sorteio de uma moto, ofertada pelo Grupo Star, entre os torcedores presentes na final do Copão, no dia 14 de outubro, na Arena da Floresta.