Conheça a vidente que adivinha o futuro lendo a bunda das pessoas

Não será friagem nem tampouco vai fazer frio, mas a chegada de uma frente fria, logo nas primeiras horas deste sábado, 14, informou o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu site O Tempo Aqui.

“Diminui um pouco a temperatura e deixa o tempo instável, com céu encoberto e chuvas a qualquer hora, no Acre e em parte de Rondônia, do Amazonas e de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e do sudeste do Peru”, diz.

Ainda segundo o pesquisador, o dia será chuvoso no leste e no sul do Acre, com temperatura máxima ficando abaixo de 26ºC, porém com ventos intensos da direção sudeste. À noite, a temperatura cai um pouco mais, sendo que, ao amanhecer de domingo, deverá oscilar entre 17 e 20ºC, não só nas regiões de Rio Branco e Brasileia, mas, também, no sul e oeste de Rondônia e na região do Pantanal de Mato Grosso.