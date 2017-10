No dia das crianças, “Homem de Ferro” é fotografado pilotando motocicleta em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, através do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, promoveu nesta terça-feira, 10, um encontro entre empreendedores solidários e instituições financeiras estabelecidas no Acre, como os bancos da Amazônia, Banco do Brasil e Santander, para apresentação das linhas de financiamento destinadas ao microempreendedor individual (MEI). “Promovemos este encontro para esclarecer aos empreendedores as possibilidades de obtenção de crédito junto às instituições bancárias”, disse Aurimar França, diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico da SEFIN. A reunião ocorreu no auditório da Prefeitura.

São parceiros nessa iniciativa a Coordenadoria Municipal do Trabalho e Economia Solidária (COMTES) e o Fórum Estadual de Economia Solidária, no ato representado pelo seu presidente, Carlos Taborga. O coordenador da COMTES, Lira Morais, participou do encontro e ressaltou a importância desse trabalho: “os bancos tiraram todas as dúvidas que os empreendedores tinham”.

As instituições bancárias enviaram seus principais especialistas: Igor Mangueira, gerente-geral do Banco da Amazônia; Janderson Freitas, gerente-geral do Santander; Rafael Parazzi, superintendente regional do Santander para a Amazônia; Rosângela Reis, gerente de Pessoa Física do Santander; Renato Cardoso, assistente de Negócios do Banco do Brasil Setor Público; e Geandro Rodrigues, gerente de Relacionamento do BB Rio Branco.

A iniciativa foi bem aceita pelos empreendedores. “É sempre importante porque tiramos muitas dúvidas”, disse Sérgio França de Oliveira, que trabalha com a família na microempresa PET Petrus nas feiras de economia solidária de Rio Branco. A PET Petrus comercializa produtos para animais de estimação, como roupas, coleiras, camas e outros acessórios manufaturados pela própria família de Sergio.