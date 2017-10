Milhares de fiéis celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida no Ginásio do SESI em Rio Branco

A celebração em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, nesta quinta-feira, 12 de outubro, data em que se comemora em todo país o dia da santa, levou milhares de fiéis ao Ginásio do SESI, em Rio Branco.

Em uma cadeira de rodas, frei Heitor, personalidade importante do meio eclesiástico católico do Acre, conduziu a imagem de Nossa Senhora Aparecida passando por um corredor de fiéis até o palco, local em que era aguardado pelo bispo Dom Joaquin, líder da igreja católica local, que conduziu a missa em homenagem à padroeira do Brasil. O momento foi um dos mais marcantes da festa. Enquanto frei Heitor entregava a imagem ao bispo, os cristãos aplaudiam e louvavam a Deus e a santa cantando hinos.

“Oremos e louvemos a Deus e Nossa Senhora pelas bênçãos, pelo perdão. Celebremos à nossa padroeira que completa 300 anos que foi encontrada por pescadores”, pediu Dom Joaquin.

Há exatos 300 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era encontrada no rio Paraíba do Sul por três pescadores. Por isso a razão para mais homenagens. Para celebrar alguns dos fiéis conduziram velas no Ginásio do SESI.

Os louvores à santa foram ministrados pelo ministério de música Vale Sagrado, de Cruzeiro do Sul, e pela cantora Eliana Ribeiro, da Canção Nova, de Cachoeira Paulista.