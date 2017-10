Católicos comemoram 300 anos com missa e shows; confira a programação completa do Jubileu de Ouro

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta sexta-feira (13) o resultado às respostas aos recursos e o resultado final da análise curricular da seleção para contratação provisória de profissionais de nível médio e superior do Edital SGA/SEJUDH Nº 003/2017 para prestarem serviços junto à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

O documento completo, com todas as informações sobre a rejeição dos recursos e a lista final está publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira, a partir da página 16. O arquivo contendo o DOE esta disponível para download no site www.diario.ac.gov.br . Os cargos em disputa são apoio: administrativo; assistência social; psicologia e; direito.

Os candidatos poderão obter mais informações junto a Sejudh, por meio do telefone (68) 3215-2315 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

Na mesma publicação está a convocação para a Prova Oral, a ser realizada no dia 18/09 na própria Sejudh, localizada à Rua Francisco Mangabeira n° 37, Bosque, em Rio Branco.