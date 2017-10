Moradores do bairro Alzira Cruz área ameaçada de desmoronamento fecham Ponte Metálica, em Rio Branco

A Ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica), acesso entre o 1º e o 2º Distrito de Rio Branco foi interditada durante cerca de 30 minutos na noite desta quarta-feira, 11, por cerca de 20 moradores do bairro Alzira Cruz, no 2º Distrito. Eles estão preocupados com um desmoronamento na beira do rio Acre que se agravou após a chuva desta terça-feira e que ameaça as moradias de pelo menos 15 famílias.

O coordenador da Defesa Civil, coronel George Santos, esteve no local da erosão. Técnicos estão elaborado um laudo sobre a real situação da área. Equipes do setor de obras da prefeitura estiveram no bairro nesta quarta-feira pela manhã também avaliando a possibilidade de recomposição do local em desmoronamento.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana, foi informado pela Defesa Civil sobre o desbarrancamento e fará uma visita ao local na manhã desta quinta-feira, 12, para estudar uma solução aos moradores.

Na manifestação, os moradores colocaram paus no meio da ponte. O protesto foi encerrado após a presença do coordenador da Defesa Civil e do secretário de Articulação Comunitária, Manoel Lima, entre os manifestantes.