Mês da Criança: arte e leitura movimentam rotina das creches de Rio Branco; programação vai até novembro

No mês de outubro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Educação (SEME) e Centro de Multimeios, preparou uma programação especial dedicada às crianças. O principal foco são os alunos das creches da rede municipal. O Show “Andoleta” é o carro chefe da programação. “O musical tem um repertório de domínio público, selecionado especialmente para as crianças com muito carinho. Andoleta conta com rico aparato cênico-musical que trabalha brinquedos cantados, ritmo, sequência numérica, corporeidade, lateralidade e percussão corporal”, explicou a coordenadora do Centro de Multimeios, Marília Bonfim.

Além da música, números de malabares e mágica complementam a programação. “Tudo foi pensado para surpreender e emocionar as crianças. A interação é o forte do espetáculo. Adultos e crianças são envolvidos, e o resultado é sempre surpreendente”, completou Marília.

Na Creche Sorriso de Criança, no bairro Sobral, a pequena Luíza, de 3 anos, não escondeu a emoção. Animada, deixou o colo da professora para expressar o sentimento de participar da atividade. “Gostei muito. Estou feliz”.

Em atividade desde 1994, o Centro de Multimeios já faz parte da rotina das unidades educativas da rede municipal. “Inicialmente, o Centro foi criado para dar suporte tecnológico às escolas. Fornecíamos equipamentos como televisão, vídeo, computadores, para dar suporte e tornar as aulas mais atrativas à faixa etária que atendemos. Com o passar dos anos, as escolas foram se equipando e o Centro de Multimeios se reinventou para continuar cumprindo com a missão de, forma lúdica, garantir o brincar e o aprender aos alunos município. Então é o que fazemos todos os dias e, neste mês, o trabalho é intensificado, com foco na educação infantil” explicou Marília Bonfim.

Metodologia complementa a formação de estudantes da capital

Fundamentada na concepção sociointeracionista baseada em estudos de Vigotski, Piaget e Wallon, que concebem a criança como ser em desenvolvimento e o ambiente lúdico como possibilidade para a aprendizagem prazerosa, a metodologia aplicada na rede municipal de educação complementa o currículo de muitos estudantes. Com frequência, as unidades municipais recebem estagiários para compartilhar boas práticas educativas.

Ao acompanhar a rotina da Creche Sorriso de Criança e conhecer o trabalho do Centro de Multimeios, a estudante do 4º período de psicologia Ana Clara Moreno falou sobre a experiência de aprender com as crianças. “Agora posso ver na prática como é que se aprende brincando. Em meio às brincadeiras, as crianças expressam emoções, desenvolvem a coordenação e a criatividade. É lindo. Estou fortalecendo meus vínculos”, disse.

De acordo com o secretário municipal Educação Márcio Batista, “todas as nossas atividades consideram que é necessário respeitar as especificidades e a necessidade da criança. O brincar potencializa a imaginação. Com o lúdico asseguramos a situação de aprendizagem. É isso que fazemos durante todo o ano e intensificamos neste mês dedicado às crianças”.

Aberta no último dia 02, a programação em homenagem às crianças segue até o dia 07 de novembro.

Agenda do Centro de Multimeios em outubro

11/10 – (quarta-feira)

Projeto Sonho dos Pequenos – Estrada do São Francisco – 14h

Parque Chico Mendes – Espaço de Leitura e Contação de Histórias – 8h e 14h

12/10 – (quinta-feira)

Inauguração da Creche no Residencial Jenipapo

16/10 – (segunda-feira)

Creche Willy Viana – Bairro Cidade Nova – 9h e 15h

17/10 – (terça-feira)

Creche Mauro Lima – Bairro Abraão Alab – 9h

18/10 – (quarta-feira)

Creche Maria Auxiliadora Soler – Bairro Santa Cecília – 9h

Creche Coração de Jesus – Bairro Airton Sena – 15h

19/10 – (quinta-feira)

Creche Sagrado Coração de Maria – Centro – 9h

20/10 – (sexta-feira)

Creche (Anexo) Chico Mendes– Bairro Santo Afonso – 9h

23/10 – (segunda-feira)

CEI Luiz Roberto Pedron – Bairro Rosalinda – 9h

24/10 – (terça-feira)

CEI Kauã Kennedy – Bairro Aroeira/Calafate – 9h

Escola em visita ao Centro de Multimeios – 8h e 14h

25/10 – (quarta-feira)

CEI Maria Silvestre – Bairro Carandá – 9h

26/10 – (quinta-feira)

CEI Jorge Luiz Venâncio – Bairro Bahia Velha – 9h

30/10 – (segunda-feira)

CEI José Anacleto – Bairro Andirá – 9h

Escola em visita ao Centro de Multimeios – 8h e 14h

31/10 – (terça-feira)

Creche Pequena Taysla – Bairro Montanhês – 9h

