Empresa terceirizada refuta denúncia de deputado Nelson Sales sobre aditivo milionário

A JWC MultiServiços refutou a informação veiculada por ac24horas, nesta terça-feira, 10, de que teria assinado um aditivo de R$ 9 milhões com o governo do Acre. A reportagem intitulada “Governo aditiva contrato em R$ 9 milhões para servidores terceirizados na área de saúde” se baseia em denúncia do deputado estadual Nelson Sales (PP).

Ocorre que, de acordo com a JWC os valores “são extraordinários não condizentes com a realidade”. “Nossa empresa é uma empresa séria, tem como princípios a Ética, Transparência e presa pela Dignidade da pessoa humana, da Livre iniciativa. Nossa empresa atual no mercado de serviços terceirizado que tem natureza continuidade, com vinculo empregatício através da subordinação, personalidade, não eventualidade, ou seja, serviços contínuos, onde atua a quase 02 década no estado”, diz a nota empresa.

Ainda JWC acrescenta que “sempre prestou serviço a diversos órgãos, não tendo vinculo pessoal com nenhuma autoridade pública ou política, sendo que sua missão é prestar seus serviços de maneira que se exige nossa legislação e normas referente ao setor, honrando com suas demandas aos prestadores de serviços e principalmente aos seus empregados que chamamos carinhosamente de colaboradores”.

Segundo o deputado Nelson Sales, a empresa recebeu um aditivo de R$ 9 milhões para contratar 215 trabalhadores para atender em várias áreas, entre elas a Saúde.