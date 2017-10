Após desmoronamento, Estrada do Quixadá recebe reparo e tráfego é liberado

Uma entidade para defender o direito e interesse dos cabos eleitorais contra os políticos velhacos. Esse é o objetivo da criação da Associação dos Profissionais dos Cabos Eleitorais do Acre (Apcea). A proposta é do ativista político Josimar Tavares, fundador e presidente da entidade, que será lançada no dia 01 de novembro, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre, em Rio Branco.

“Toda sociedade está organizada através de associação e sindicato. Essa associação é bom pra ambas as partes. A gente tem vários casos tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de parlamentares que não cumpriram com cabos eleitorais. Muitas vezes você trabalha e o político promete colocar no seu gabinete ou contemplar com um emprego e nunca cumpre.”

Questionado pela reportagem se a associação não seria uma espécie de oficialização da compra de votos e trocas de favores entre eleitores e políticos, Josimar diz que não. Para ele, ao contrário, a associação vai defender os direitos de pessoas que “levam o nome dos políticos no período eleitoral”.

A fundação da Apcea segue padrões de entidades semelhantes criadas em outros estados do país, segundo Josimar. Ele lembra ainda que a organização também representará “responsáveis por carros de som, motos e bicicletas de som, apresentadores de comícios e de reuniões”.