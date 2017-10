Via Verde Shopping, em Rio Branco, aumenta tarifa do estacionamento para R$ 7,00

O diretor-presidente do Procon no Acre, Diego Rodrigues, considerou o aumento no preço do estacionamento do Via Verde um abuso e informou que enviou um ofício obrigando a direção do shopping a apresentar uma planilha com informações sobre os custos do complexo comercial contendo as justificativas para a elevação no valor cobrado pelo estacionamento.O aumento de R$ 6,00 para R$ 7,00 passou a valer a partir do último sábado.

Em nota, a Administração do shopping justificou o reajuste informando que as causas estão nos investimentos realizados e dissídios trabalhistas cujos custos saíram da empresa. Vale lembrar que o estacionamento já foi alvo de várias ações do Procon e da Justiça por meio de clientes do shopping.