Procurador-geral é recebido por Raquel Dodge e confirma vinda da PGR ao Acre

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, foi recebido pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nesta segunda-feira, 9, em Brasília, durante reunião promovida pelo Ministério Público da União (MPU) e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG).

O encontro faz parte do fórum permanente de diálogo entre os ramos e unidades do Ministério Público, e contou com a participação de todos os procuradores-gerais dos estados brasileiros ou seus representantes. A corregedora-geral do MPAC, Kátia Rejane de Araújo, também acompanhou a agenda.

Na ocasião, Raquel Dodge afirmou que o principal objetivo do encontro era incentivar a união dos ramos do Ministério Público, além de encurtar a distância entre os membros nos estados e estabelecer um diálogo permanente e horizontal na instituição.

“Todos os membros devem ter vez e voz no Ministério Público. Tenho interesse em diminuir a distância entre os MPs e tenho certeza de que todos vocês estão sensíveis a este convite”, afirmou.

Já os procuradores-gerais de Justiça destacaram a importância dessa interlocução, enfatizando a necessidade de uma maior aproximação entre o CNPG e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). “Com o diálogo, tenho certeza de que muitas batalhas serão melhor enfrentadas e os resultados serão mais satisfatórios. O trabalho em parceria fortalece a nossa atuação em defesa da sociedade”, comentou o procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque.

“Este fórum é importante para discutirmos temas comuns aos ministérios públicos”, ressaltou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público em Santa Catarina (MPSC), Sandro José Neis – atual presidente do CNPG.

Nova equipe

A procuradora-geral aproveitou a oportunidade para apresentar parte dos integrantes de seu gabinete e colocar a equipe à disposição dos procuradores-gerais. Ela solicitou, ainda, atenção especial dos estados na atuação eleitoral.

O vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques Medeiros, lembrou que o Brasil está a um ano das eleições e reiterou a necessidade de integração dos membros com as Procuradorias Eleitorais.

Raquel Dodge no Acre

Ainda no encontro, a procuradora-geral da República confirmou ao procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque, vice-presidente do CNPG para a Região Norte, sua vinda ao Acre para participar do Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras- Narcotráfico, uma Emergência Nacional. O evento acontece em Rio Branco, nos dias 26 e 27 deste mês.

Também anunciaram participação no encontro, o presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, respectivamente, além dos chefes de estados subnacionais e embaixadores da Colômbia, Bolívia, Peru e Equador.

O CNPG também confirmou presença dos procuradores-gerais no encontro, tendo inclusive anunciado que em razão do encontro, possivelmente, a reunião ordinária do colegiado deverá ser realizada no Acre, dia 25.