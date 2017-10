Palco Giratório retorna a capital acreana nos dias 12 e 13 de outubro com novas apresentações

O Palco Giratório do Sesc vem dando sequência à série de apresentações realizadas nas capitais de todo Brasil, em homenagem aos seus 20 anos de estrada, e retorna a Rio Branco. Desta vez, o projeto traz o Grupo ‘Pigmalião Escultura que Mexe’, de Minas Gerais, que vai realizar duas apresentações para públicos diferentes, oferecendo também duas oficinas gratuitas, nos dias 10 e 11 de outubro, no Sesc Centro.

A primeira apresentação teatral acontece na quinta-feira,12, na Praça da Revolução, com o espetáculo “Seu Geraldo” – um musical divertido voltado para toda família, que conta com a participação de bonecos recheados de improviso e humor.

Já na sexta-feira (13), a apresentação será destinada aos maiores, com a peça ‘O quadro de todos juntos’. O espetáculo será apresentado às 20h na Usina de Arte João Donato, com ingressos a preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A peça possui classificação indicativa para 18 anos.

Mais informações sobre o PALCO GIRATÓRIO:

Neste ano de 2017 o Projeto Palco Giratório – Circuito de Artes Cênicas do Serviço Social do Comércio – Sesc completa 20 anos de estrada com apresentações de diversos espetáculos que passam por todos os estados do País. Com a passagem do projeto pelos estados além das apresentações dos espetáculos ainda são realizadas oficinas, palestras, seminários, bate papo, pensamento giratório e outros.

Sinopse dos espetáculos:

Geraldo voz e violão

Seu Geraldo: Voz e Violão é um espetáculo musical de teatro de bonecos recheado de improviso e humor. Com marionetes de fios manipuladas por meio de uma técnica que lhes permitem movimentos precisos e delicados as personagens parecem realmente ter vida nas mãos dos atores-manipuladores.

Seu Geraldo é um simpático cantor e violeiro de 73 anos de idade. Em seu repertório, ele remexe memórias e revisita outras épocas. Interpretado por Eduardo Félix, que buscou referências de sua infância em crucilândia/MG para a criação do espetáculo, Seu Geraldo traz em seu show participações especiais de Dona Catarina, 81 anos, sua namorada, e Ana, 62 anos, sua irmã, que juntos cantam e contam histórias de suas vidas.

O Quadro de Todos Juntos

A apresentação relata a história de uma família que, ao posar para um retrato revela além da superficialidade. Mostra a frágil estrutura por trás dessa imagem perfeita. Segredos postos ao chão. Suspensão do tempo. Cada um de seus integrantes expõe seus mais íntimos e secretos desejos. Todos são espelhos. Todos juntos. Um encontro de família em que a realidade, o simulacro e o delírio confrontam-se em um quadro mais que verdadeiro. Um espetáculo perturbador onde máscaras e bonecos se misturam e criam a ilusão de serem feitos da mesma matéria: Carne.