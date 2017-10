Secretaria de Gestão Administrativa publica retificação dos editais de concursos da Saúde do Acre

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), tornam pública a Retificação do subitem 4.1 do Edital nº 132/SGA/SESACRE, de 14 de setembro de 2017 e do Edital nº 133/SGA/SESACRE, de 14 de setembro de 2017, que passam a vigorar com a alteração, permanecendo inalterados os demais itens e subitens dos referidos editais.

A posse, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, será às 15h e não às 17, como foi informado anteriormente.

Em Cruzeiro do Sul, a posse será realizada no Auditório do Ministério Público Estadual​, situado na Rua Siqueira Campos, nº 356 – Centro.

Nos demais municípios a posse permanece nos mesmos locais e horário.

Confira aqui:

EDITAL Nº 135 – ASSISTÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE POSSE – 09-10-2017 (1)

EDITAL Nº 092 – ASSISTÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE POSSE- 09-10-17