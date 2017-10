Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre nega habeas corpus a ex-prefeito de Brasiléia, Alemir Lopes

O deputado federal Major Rocha (PSDB) apresentou na última quinta-feira (5) o Projeto de Lei (PL) n° 8788/2017 para atribuir a ponte sobre o Rio Purus, localizada na cidade de Manoel Urbano, o nome do sargento Josimar da Costa Moreira, morto por bandidos em 2009 durante uma perseguição no próprio local.

O texto do PL traz a seguinte redação: Art. 1º Fica denominada Ponte Sargento Josimar da Costa Moreira, a Ponte sobre o Rio Purus, localizada na cidade de Manoel Urbano, no Estado do Acre, no km 14 da BR 364.

Em outubro de 2009 um grupo de criminosos praticou um violento assalto à agência do Banco do Brasil no município de Feijó, no Estado do Acre. Nos dias que se seguiram ao assalto, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) promoveu uma intensa ação para capturar os seis criminosos.

No dia 03 de novembro de 2009, durante um bloqueio policial na barca que fazia a travessia do Rio Purus, no município de Manoel Urbano, o Sargento Josimar da Costa Moreira, foi atingido por uma rajada de tiros, caindo nas águas do rio. Seu corpo nunca foi encontrado.

“O Sargento Josimar da Costa Moreira é um exemplo dos valores de integridade e dedicação incorporados pela Polícia Militar do Acre, considerada, pelo Instituto Datafolha, como a ‘Polícia Mais Honesta do Brasil’”, ressaltou Rocha.

Para o deputado, ao batizar a ponte construída no local onde o Sargento Josimar da Costa Moreira perdeu a vida cumprindo sua missão de defesa da sociedade, “estaremos homenageando toda a brava corporação da Polícia Militar do Acre”.