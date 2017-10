Após levar tiro na cabeça, no Bairro da Paz, jovem de 18 anos é encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro

André dos Santos Queiroz (18) foi socorrido por populares na noite de ontem na rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, em Rio Branco, depois que caiu em uma calçada na rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, agonizando com um tiro na cabeça. Uma ambulância do Samu foi acionada e encaminhou o rapaz em estado grave ao Pronto Socorro da capital. De acordo com as últimas informações da unidade de saúde, o estado clínico de André é gravíssimo.

O caso aconteceu momentos após o assassinato de outro jovem perto do antigo prédio da Polícia Federal, no Centro de Rio Branco. Testemunhas não souberam informar à polícia como ocorreu o crime. Apenas disseram que o rapaz caminhava lentamente pela rua até cair no chão agonizando. O caso está sob investigação policial.