Receita abre consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda deste ano

Será realizado neste domingo, 8, a 1ª Corrida no Parque com aula de funcional, cicleata e programação cultural em celebração aos 15 anos do Parque da Maternidade.

A programação inclui uma corrida com percurso de 6,5 quilômetros, as 7h30, dentro do parque, com largada na Concha Acústica. As inscrições custam R$ 10 e podem ser feitas até o dia 6 próximo, na Loja Di Paula, na Avenida Ceará, próxima ao Terminal Urbano.

Os cinco primeiros colocados no masculino e no feminino serão premiados com medalhas. A aula funcional será às 9h.

Já a cicleata se inicia às 17h, também com saída também da Concha. Ainda no local, haverá uma programação com shows culturais.