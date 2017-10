Jovem de 24 anos morre afogado ao tentar atravessar açude com amigos no interior

Tem se tornado comum e frequente os cancelamentos de shows artísticos na capital acreana nos últimos meses. A alegação quase sempre está relacionada a “falta de público” para bancar e tornar as apresentações viáveis. Enquanto isso, os clientes expressam sua insatisfação repudiando nas redes e aproveitam para reclamar do altos preços e baixa qualidade dos serviços ofertados nesses eventos.

A reportagem do ac24horas procurou o também empresário artístico, Leôncio Castro, para saber como andam as vendas do próximo show Cabaré com os sertanejos Leonardo e Eduardo Costa, que será realizado no dia 26 de novembro, no estacionamento da Uninorte.

Bastante otimista, Leôncio Castro, informou que as vendas para o Show Cabaré estão disparadas. Para o camarote empresarial, por exemplo, os ingressos estão esgotados. Ele avisa a sua clientela que não há qualquer possibilidade de cancelamento do Show por baixa procura e/ou vendas, ao contrário, os últimos lotes estão quase esgotados. “Podem ficar tranquilos, o show está 100% garantido!”, disse Leôncio.

SOBRE O SHOW CABARÉ – O sucesso do grande encontro, “Cabaré” – parceria de Leonardo e Eduardo Costa – ultrapassou as expectativas iniciais, e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou uma das turnês mais bem-sucedidas atualmente. A interação entre os amigos no palco, aliadas ao talento musical indiscutível, deixam o show leve e descontraído.