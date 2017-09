Vigilância Sanitária proíbe a entrada de animais domésticos no Supermercado Mercale

O Supermercado Mercale, localizado na Avenida Antonio da Rocha Viana, no Vila Ivonete, foi notificado pela Vigilância Sanitária para que comece a impedir que clientes entrem na empresa acompanhados de animais domésticos. O supermercado foi o primeiro do Acre a disponibilizar um carrinho exclusivo para os que iam à empresa com cachorros ou gatos, por exemplo.

O auto de notificação, assinado pelo fiscal sanitário Celso Lucena, da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), diz que o impedimento deve ser feito de imediato sendo que, em caso de descumprimento, outras sanções administrativas poderão incorrer sobre a empresa que está funcionando desde maio.

O estabelecimento, antes chamado de Dayane, teve a estrutura física reformada e passou por mudanças também na forma de atendimento. O perfil da empresa, com características de supermercados europeus, também disponibiliza produtos de panificação que diferem da maioria ofertada no mercado local.

A reportagem tentou contato com a Gerência do Mercale, pelo telefone 3214-9000, mas até as 20h30 desta segunda-feira, dia 25, o telefone não chamava.